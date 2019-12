Penultimo allenamento verso la gara col Milan: oggi Sinisa Mihajlovic ha diretto una seduta tattica a Casteldebole, dopo una prima parte atletica. Mattia Bani si è allenato col gruppo e Blerim Dzemaili in parte con i compagni. Differenziato per Roberto Soriano, terapie per Mitchell Dijks e per Ladislav Krejci dopo la contusione di Udine.