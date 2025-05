Bologna, Beukema: "Siamo carichissimi. Italiano ci ha detto di non cambiare il nostro modo di giocare"

Sam Beukema, difensore rossoblu, ha parlato a Mediaset nel pre partita di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia.

Come arrivate alla finale?

“Non ci sono tanti ragazzi che hanno giocato una finale. Siamo carichissimi per vincere. È una delle partite più importanti della mia carriera, penso anche per gli altri”

Che vi ha detto mister Italiano?

“Ha detto che non dobbiamo cambiare come abbiamo giocato in questa stagione. Siamo arrivati qui giocando in un certo modo, non cambiamo per l’ultima partita: non cambiamo per nessuno anche se c’è un po’ di tensione”.