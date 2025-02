Bologna, Castro: "Milan squadra forte, hanno bisogno di punti per la classifica come noi"

L'attaccante del Bologna Santiago Castro ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Milan valido per il recupero della 9^ giornata di Serie A.

Pronto per stasera?

"Una grande partita, speriamo di fare tutto bene. Loro sono una squadra forte, che ha bisogno di punti per la classifica come noi".

Aver giocato la Champions vi fa venire voglia di provare a rigiocarla?

"Noi pensiamo che il livello di queste partite sono come la Champions. Grazie a questa coppa, abbiamo più esperienza per affrontare gare come quella di stasera".