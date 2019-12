Bologna, Da Costa: "Testa al Milan, dobbiamo farci perdonare"

Angelo Da Costa, portiere rossoblu, ha parlato così al termine di Udinese-Bologna 4-0, Coppa Italia: “Non abbiamo molti alibi, mi sento solo in dovere di chiedere scusa ai nostri tifosi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile con tanti giocatori nuovi in campo. Siamo amareggiati, quando un portiere prende 4 gol sicuramente non può essere contento, stanotte probabilmente non dormirò da quanto sono arrabbiato. Però dobbiamo rialzarci subito: da domani testa al Milan, abbiamo il dovere di farci perdonare“.