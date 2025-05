Bologna, Holm e Ndoye dovrebbero tornare tra i convocati già per la partita di venerdì di campionato contro il Milan

Emil Holm e Dan Ndoye sono vicini al rientro in campo. I due giocatori del Bologna, che hanno saltato le ultime gare per infortunio, non solo recupereranno per la finale di Coppa Italia contro il Milan del prossimo 14 maggio, ma dovrebbe tornare tra i convocati di mister Vincenzo Italiano già per il match di campionato di venerdì in casa sempre dei rossoneri. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Si riporta di seguito il programma della 36esima giornata di Serie A:

09/05/2025 Venerdì 20.45 Milan-Bologna (DAZN/SKY)

10/05/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari (DAZN)

10/05/2025 Sabato 18.00 Lazio-Juventus (DAZN)

10/05/2025 Sabato 20.45 Empoli-Parma (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 12.30 Udinese-Monza (DAZN)

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Lecce (DAZN)

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino-Inter (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli-Genoa (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Fiorentina (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta-Roma (DAZN)