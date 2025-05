Bologna, il presidente Saputo scrive una lettera alla città

"Ha vinto Bologna". A poche ore dal successo dell'Olimpico che ha regalato dopo 51 anni il trofeo della Coppa Italia alla squadra rossoblù, Joey Saputo scrive una lettera alla città, proprio quella città che lo ha fatto "cittadino onorario" e che lui ha scelto nel 2014.

"Mercoledì sera all’Olimpico ha vinto Bologna - la lettera di Joey Saputo riportata da La Gazzetta dello Sport -. Sul campo i nostri ragazzi, guidati da Vincenzo Italiano, sono stati fantastici e hanno meritato la vittoria. Ma i trentamila che hanno colorato lo stadio hanno fornito una spinta fondamentale, con una coreografia commovente e una partecipazione straordinaria per tutta la partita. Per questo voglio ringraziare uno ad uno tutti i bolognesi che hanno affrontato la trasferta di Roma e anche i tanti che hanno affollato le piazze e i locali di Bologna per tifare da lontano. Questa Coppa è la vostra Coppa, e questa storia bellissima che abbiamo scritto ha per protagonisti tutti i bolognesi. Perché We Are One non è solo uno slogan, è la strada che ci ha portato alla vittoria. Grazie di cuore".

Insignito della Cittadinanza onoraria il 10 settembre 2024, da quando ha preso il club nel 2014 ad oggi Joey Saputo ha investito nel Bologna 289 milioni mettendo il club in sicurezza e investendo nelle infrastrutture. Il bilancio 2025 farà registrare anche il primo utile.