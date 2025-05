Bologna, il racconto dell'allenamento odierno: Holm e Ndoye ancora a parte

Dopo il pareggio per 1-1 nell'ultima sfida di campionato contro la Juventus, il Bologna ha ripreso ad allenarsi a Casteldebole in vista del primo atto della doppia sfida con il Milan, con la gara di campionato in programma venerdì 9 maggio e la finale di Coppa Italia il 14.

In mattinata il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano ha chiamato a raccolta i suoi per la consueta seduta a porte chiuse. Sessione in palestra per i più impiegati domenica, partitella a metà campo invece per gli altri. Continuano ad allenarsi a parte Emil Holm e Dan Ndoye, mentre continuano le terapie per Estanis Pedrola.

36^ GIORNATA

09/05/2025 Venerdì 20.45 Milan-Bologna (DAZN/SKY)

10/05/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari (DAZN)

10/05/2025 Sabato 18.00 Lazio-Juventus (DAZN)

10/05/2025 Sabato 20.45 Empoli-Parma (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 12.30 Udinese-Monza (DAZN)

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Lecce (DAZN)

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino-Inter (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli-Genoa (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Fiorentina (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta-Roma (DAZN)

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 68 (35)

4. Juventus 63 (35)

5. Roma 63 (35)

6. Lazio 63 (35)

7. Bologna 62 (35)

8. Fiorentina 59 (35)

9. Milan 57 (35)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (35)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (35)