Bologna, Italiano: "Concentrati solo sul Parma, poi penseremo al Milan"

Alla vigilia del match contro il Parma, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha dichiarato in conferenza stampa di non pensare al recupero di giovedì contro il Milan, ma di essere concentrato solo sulla sfida contro i gialloblu: "Non è stato mai aperto il discorso Milan, dispiace per l'uscita delle italiane. L'unico focus è verso Parma, è un derby, avremo un bel numero di tifosi al Tardini, concentrazione su quello, poi penseremo al Milan, pretendo concentrazione massima per Parma, unico nostro obiettivo".

Siete una squadra da coppe ha detto, ora come si prepara la partita con una settimana libera?

"Usciti dalla Champions l'obiettivo rimane Coppa italia e piazzarsi tra le squadre top. Avevo visto i ragazzi amareggiati per essere usciti dalla Champions, ma orgogliosi per quello che abbiamo dimostrato, per la crescita che abbiamo fatto vedere. Gli obiettivi sono ben chiari e dovremo essere all'altezza della situazione. Non so come interverrà il Parma con il nuovo allenatore, ci si prepara sotto tanti aspetti, abbiamo ricordato le caratteristiche del nostro avversario, poi non so quello che è accaduto in questi giorni, dovremo essere pronti sull'approccio".