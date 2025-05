Bologna, Italiano: "La finale una delle partite più importanti della storia del Bologna. Stasera 15-20 minuti di black out"

Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN al termine di Milan-Bologna 3-1. Queste le sue dichiarazioni dalla pancia di San Siro:

I primi 60 minuti da Bologna vero, il Milan non vi prendeva mai. Una volta che loro hanno cambiato avete perso un po’ le misure…

“Credo che fino al pareggio del Milan si è visto un bel Bologna, peccato per questi 15-20 minuti dove ci è stato questo black out che non ci ha permesso di finire la partita come l’avevamo preparato. I cambi tante volte ci hanno cambiato la partita, oggi è successo all’avversario. Però per 60-70 minuti abbiamo fatto quello che avevamo preparato e abbiamo fatto anche bene. Nel momento in cui hanno cambiato sistema un po’ ci siamo fatti trovare impreparati e abbiamo abbassato il ritmo. Quando concedi campo a questi giocatori ti castigano, non ci succedeva da un po’ di tempo: quel quarto d’ora ci ha trovato un po’ spiazzato. Ma 70 minuti per me sono buoni, analizzeremo gli errori perché mercoledì dovremo cercare di non commetterli”.

Spera ancora nel quarto posto?

“Oggi l’obiettivo era quello di ottenere punti attraverso quello che facciamo di solito, sappiamo che in quelle zone di classifica bisogna sempre aggiungere qualcosa. Oggi qualcosina potevamo portare a casa ma non ci siamo riusciti. Ora mancano sei punti e cercheremo di andarceli a prendere. Da stasera penseremo alla partita più importante degli ultimi anni del Bologna, cercando di preparla bene e di commettere meno errori. Tutto quello che è il nostro focus da stasera è dedicato alla finale”.

Cosa le hanno insegnato le finali giocate con la Fiorentina?

“La devi giocare come i 70 minuti di oggi. Spensierato, tranquillo, giocando a San Siro come abbiamo sempre fatto, senza farsi prendere dall’effetto stadio. Giocare liberi di testa, preparare quello che abbiamo sempre fatto e farlo con grande qualità. Secondo me sono queste le qualità che devi mettere in mostra in una partita secca: cercheremo di proporre queste caratteristiche in una delle partite più importanti della storia del Bologna”.