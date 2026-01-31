Bologna, ripresi oggi gli allenamenti: Italiano recupera un giocatore in gruppo

Dopo l'impegno in trasferta europeo sul campo neutro del Maccabi Tel Aviv, che ha sancito un decimo posto finale nella classifica della League Phase di Europa League, il Bologna si è potuto godere ieri un giorno di riposo e ha ripreso oggi ad allenarsi al centro tecnico "Niccolò Galli" in vista della prossima partita di campionato contro il Milan: la gara si giocherà allo stadio Renato Dall'Ara martedì 3 febbraio alle ore 20.45, fungendo da super posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Buone notizie per mister Vincenzo Italiano che ha recuperato in gruppo il centrale Jhon Lucumi. Di seguito si riporta il report ufficiale dell'allenamento pubblicato sul sito del club rossoblù: "Sono ripresi questa mattina gli allenamenti in vista di Bologna-Milan di martedì: seduta di scarico per i più impiegati contro il Maccabi Tel Aviv, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Jhon Lucumi è tornato ad allenarsi interamente con la squadra".