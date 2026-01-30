Italiano si augura che, dopo il Maccabi, il Bologna riesca a riprendere il cammino anche in campionato. Lo attende il Milan

Il Bologna, prossimo avversario del Milan in campionato martedì 3 febbraio alle 20.45 al Dall'Ara, nella serata di giovedì ha vinto 0-3 in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv, staccando il biglietto per i playoff di Europa League concludendo al decimo posto la League Phase della competizione. Una vittoria convincente dopo un periodo complicato e con tante sconfitte. Il tecnico Vincenzo Italiano, dopo la partita europea, è intervenuto ai microfoni Sky Sport per commentare la gara e guardare al futuro.

È la serata della svolta?

"Secondo me nelle ultime cinque abbiamo aggiunto tanto rispetto a quel mese dove non giravamo, oggi abbiamo dimostrato crescita e maturità. È stata una partita seria e mi auguro che anche in campionato si possano ottenere risultati. Dopo Udine eravamo in una zona di classifica incredibile, in un mese abbiamo buttato via quello che avevamo costruito. Dobbiamo continuare a crescere, abbiamo ancora tre mesi e tanto può ancora accadere"