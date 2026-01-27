Conte-Spalletti, volano scintille: "Se ha detto "ex campioni d'Italia" è una frase infelice. Spalletti deve stare attento quando parla"

Juventus-Napoli, che si è giocata nel weekend, si porta ancora dietro degli strascichi. Oggi Antonio Conte è intevenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League di domani contro il Chelsea. Il tecnico salentino è tornato sulle dichiarazioni di Spalletti, che nel post partita dello Stadium si era riferito agli azzurri come "ex campioni d'Italia". Le sue parole:

"Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia? Io sinceramente dopo la partita preferisco staccare e non andare a vedere cosa dicono gli altri allenatori. Se ha detto una cosa del genere è stata una frase infelice, anche perché noi abbiamo ancora lo scudetto sulla maglia e si deve portare rispetto. Io non avrei mai detto una cosa del genere. Spalletti è un bravissimo allenatore ma deve stare attento quando parla. Buona fortuna a lui!”.