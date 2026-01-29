Paganini avvisa il Milan: "Non si può chiedere ad Italiano di fare ogni anno un miracolo"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato del prossimoa avversario del Milan in campionato, il Bologna, che non sta di certo attraversando il miglior momento di forma della sua stagione. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Il Bologna nelle ultime settimane ha zoppicato vistosamente. Da cosa è dovuto?
"Italiano lo conosco bene per il doppio miracolo che ha fatto a La Spezia, prima con la promozione e poi con la salvezza. Comunque non è che gli si possa di chiedere ogni anno di fare miracoli, anche perché pure quest'Estate ci sono state cessioni eccellenti".
