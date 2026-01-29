Bologna in campo stasera in Europa League: i convocati di Italiano per il Maccabi Tel-Aviv
MilanNews.it
Stasera il Bologna, prossimo avversario del Milan in campionato (martedì 3 febbraio alle 20.45), affronterà in trasferta il Maccabi Tel-Aviv nella partita valida per l'ultima giornata della fase campionato dell'Europa League. Ecco la lista dei convocati di mister Vincenzo Italiano riportata dal sito ufficiale rossoblu:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Pubblicità
L'Avversario
Spalletti non soddisfatto di David: dice che nella Juve manca un Hojlund, uno che mette la palla per terra e che fa a sportellate
La Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalodi Franco Ordine
Le più lette
3 La Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com