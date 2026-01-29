Bologna in campo stasera in Europa League: i convocati di Italiano per il Maccabi Tel-Aviv

di Enrico Ferrazzi

Stasera il Bologna, prossimo avversario del Milan in campionato (martedì 3 febbraio alle 20.45), affronterà in trasferta il Maccabi Tel-Aviv nella partita valida per l'ultima giornata della fase campionato dell'Europa League. Ecco la lista dei convocati di mister Vincenzo Italiano riportata dal sito ufficiale rossoblu: 

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Casale, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.