Inter ai playoff di Champions, giocherà il ritorno a San Siro. Milan-Como il 17 o 18 febbraio
Manca ancora l'ufficialità e il giorno preciso, ma ora che si è conclusa la fase campionato della Champions League si sa in quale settimana verrà recuperata Milan-Como, gara valida per la 24^ giornata di Serie A in programma l'8 febbraio che però è stata spostata in quanto in quei giorni lo stadio di San Siro non sarà disponibile perchè ospiterà la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
Da tempo si sa che Milan-Como si sarebbe potuta recuperare o nella settimana del 17-18 febbraio o in quella del 24-25 febbraio. L'Inter, che dovrà giocare i playoff per andare agli ottavi di Champions League, giocherà la gara di ritorno in casa il 24 o 25 febbraio, dunque la partita tra i rossoneri di Allegri e biancobu di Fabregas andrà in scena la settimana prima a San Siro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan