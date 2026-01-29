Da Elliott a Manulife Comvest: ecco i prossimi passi

L'edizione odierna di Tuttosport riferisce stamattina che a Casa Milan sono giorni importanti anche a livello societario con l'imminente uscita di scena di Elliott e l’arrivo di Manulife Comvest come nuovo partner economico di RedBird. Il quotidiano torinese spiega quali sono i prossimi passi: tre giorni fa c'è stato un Cda dove è stato espresso il gradimento al nuovo socio del fondo di Gerry Cardinale e probabilmente domani, venerdì 30 gennaio, arriveranno notizie importanti in merito alla surroga del creditore.

A differenza di quello che era emerso qualche settimana, in cui si vociferava per esempio dell'addio dell'ad Giorgio Furlani e di altri dirigenti milanisti, non sono attesi ribaltoni nelle cariche di vertice del club. E' quasi certo invece che i due consiglieri in quota Elliott, vale a dire Gordon Singer e Mitchell, saranno cooptati e sostituiti da manager che non per forza saranno emanazione diretta di Manulife Comvest all’interno del consiglio d’amministrazione milanista.