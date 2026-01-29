Champions League, Marsiglia eliminato. De Zerbi: "Dura da accettare"

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "In 13 anni mai vista una cosa del genere, ora tutti zitti e facciamo un esame di coscienza". L'Olympique Marsiglia è fuori dalla Champions League (a decidere le sorti dei francesi sconfitti 3-0 dal Bruges è stata anche l'impresa del Benfica di Mourinho con il Real Madrid che ha regalato i playoff ai portoghesi) e il tecnico italiano Roberto De Zerbi non fa sconti a nessuno. "È un'eliminazione molto brutta, difficile da accettare - le parole di De Zerbi -. Non si può iniziare una partita storica in questo modo, non è possibile. Dobbiamo esserne consapevoli e capire il perché". "Io sono il responsabile - ha aggiunto -, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza. In campo c'era tanta esperienza.

Non so quale sarà la reazione dei miei giocatori, non so nemmeno cosa fare adesso. È davvero duro ed è molto negativo per tutti". Poi ha aggiunto: "Sapevamo che il Bruges era una squadra forte, ma così no. Non so se questa eliminazione condizionerà il resto della stagione. Anche se ci fossimo qualificati, non sarei stato contento". (ANSA).