Caressa fa notare: “Ci sono due Milan diversi, Allegri giustamente si adatta in base all’avversario”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, così ha commentato Fabio Caressa le modalità di preparare le partite di Massimiliano Allegri in base all'avversario che incontra. Queste le sue parole:

"Maignan ha parato l'impossibile contro la Roma. Sul Milan si è aperto ancora un dibattito, come sempre quando si parla di Allegri, allegriani, non allegriani, ma ciò non mi interessa. Ho sentito delle analisi in cui si cerca di dire che non è vero che il Milan è cinico perchè il Milan ha uno dei miglior attacchi del campionato, ed è vero, ha uno dei rapporti tra occasioni create e segnate migliore ed è vero, il numero di occasioni segnate migliore ed è vero, però poi le partite bisogna guardarle e guardandole ci si accorge di alcune cose. I numeri in campionato sono numeri medi, esprimono una tendenza che va letta. La tendenza è che gioca due partite differenti se gioca con le squadre a destra o a sinistra della classifica, questo è palese. È così perchè Allegri essendo bravo cerca di adattare la sua squadra ai momenti e all'avversario"