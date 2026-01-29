Fullkrug, Maignan, Modric o Rabiot: chi è stato l'MVP rossonero di gennaio?

Tocca a voi scegliere il miglior rossonero del mese appena concluso: chi vincerà tra Niclas Füllkrug, Mike Maignan, Luka Modrić e Adrien Rabiot? Dal Cagliari alla Roma, dal 2 al 25 gennaio. Un mese intenso di partite, rossoneri in campo sei volte - spesso lontano da San Siro - con uno score di tre vittorie e tre pareggi. Quattro giocatori si sono distinti in maniera particolare in questo primo mese del 2026. Partiamo dall'ultimo arrivato, Niclas Füllkrug, che ha esordito proprio a Cagliari e ha trovato la prima rete rossonera contro il Lecce. Un impatto evidente, una promessa di crescita costante.

Poi Mike Maignan, il solito Mike, che si conferma anche a gennaio sui livelli altissimi che hanno contraddistinto fin qui la sua stagione. Sugli scudi specialmente nelle due trasferte di Como e Roma, partite in cui i suoi interventi sono stati fondamentali. Sul lago ha messo i guanti per fermare i tentativi di Nico Paz e Da Cunha; nella capitale ha detto di no a Malen e Çelik, andando vicino anche a parare il rigore di Pellegrini.

Eterno Luka Modrić, una presenza sempre evidente nella mediana di Mister Allegri. Nel mese di gennaio disputato tre partite dal primo minuto e, il 2 gennaio a Cagliari, è stato eletto MVP del match. Ha riposato contro Fiorentina e Lecce, ha invece imposto la sua legge nel resto delle partite. Nella trasferta di Roma è emerso alla distanza, brillando anche in fase di protezione e non solo di regia.

Adrien Rabiot si è preso la scena non solo con la doppietta di Como, ma anche - e soprattutto - con prestazioni sempre più totali. Intelligente, tecnico, fisico; presenza, lucidità e sagacia in ogni zona del campo. Adrien, al Milan da settembre 2025, ci ha messo poco per integrarsi nel mondo rossonero e le sue prove in campo sono sempre state di alto livello, e sempre in crescendo.

CHI È STATO L'MVP ROSSONERO DI GENNAIO? VOTA ORA