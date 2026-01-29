Classifica ricavi da stadio 24-25: dominio Real, Milan 17°

Uno studio realizzato da Football Benchmark ha stilato la classifica dei club calcistici europei in base ai ricavi da stadio nella stagione 2024-2025: a dominare la graduatoria c'è il Real Madrid che con il nuovo Bernabeu ha ricavato 232,6 milioni di euro. Alle spalle dei Blancos ci sono Manchester United (190,7 milioni), Arsenal (183 milioni), PSG ((176,6 milioni) e Barcellona (150,2 milioni).

Nel Top 20 sono presenti anche tre società italiane: al nono posto c'è l'Inter che nella scorsa stagione è arrivato fino in finale di Champions League (poi perso 5-0 contro il PSG) e ha così ottenuto 103,6 milioni di euro di ricavi da stadio. Il Milan è invece 17° con 69,5 milioni, mentre la Juventus occupa la 19^ posizione con 65,4 milioni di ricavi.

La studio, riporta da Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), riporta poi anche quanto i ricavi da stadio pesano sull'intero fatturato dei club: per quanto riguarda le italiane, i dati sono piuttosto simili visto che si registra il 19% dell'Inter, il 18% della Juventus e il 17% del Milan. Nel Real Madrid primo in classifica, che ormai supera costantemente il miliardo di ricavi totali, gli incassi da stadio incidono per il 20%.