Paquetà dal West Ham al Flamengo per 42 milioni: è l'acquisto più costoso della storia del calcio brasiliano

Lucas Paquetà, ex giocatore rossonero, tornerà a giocare in Brasile: il brasiliano si trasferirà infatti dal West Ham al Flamengo per 42 milioni di euro. Si tratta del trasferimento in entrata più caro della storia del calcio verdeoro. Il profilo Instagram del club rossonero ha pubblicato questo messaggio: "Lucas Paquetá sta tornando a casa. Tornando al Flamengo. Un'operazione storica. Una pietra miliare nel mercato calcistico mondiale, degna del Flamengo. E questo è possibile solo grazie al lavoro di tante persone.

Grazie ai nostri sponsor, che investono nel Flamengo, credono nel progetto e hanno contribuito a rendere possibile questo ritorno. Grazie ai tifosi, che rafforzano il club ogni giorno. E soprattutto, grazie alla Nazione Rossonera, che sostiene, crede e trasforma il sogno in realtà. Paquetá torna. Il figliol prodigo torna a casa. E questo momento è anche suo".