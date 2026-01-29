Ordine avverte il Milan: "La Champions non è scontata. Allegri avrebbe bisogno dle miglior Leao e del miglior Pulisic"

Franco Ordine, nel suo editoriale su Milannews.it, ha parlato così del momento del Milan: "Riconfermo qui la mia idea di fondo: ha ragione Allegri quando sostiene che o si riesce a prendere un “aiuto” per l’attuale rosa oppure -nel caso si trattasse di una seconda o terza linea- è meglio lasciar perdere e non alterare gli attuali equilibri dello spogliatoio. Un difensore però serve e a dire il vero servirebbe anche una eventuale alternativa più affidabile di Athekame per far riposare Saeleamekers che finora ha tirato la carretta e negli ultimi tempi ha mostrato un certo logorio fisico".

Sostengo questa tesi per un’altra motivazione. Perché tra qualche giorno cominceranno le montagne. Ci sono molti “critici” di Max Allegri che da tempo pronosticano un girone di ritorno deludente con la possibilità concreta -per loro sarebbe un successo- di perdere uno dei 4 posti della futura Champions League. In effetti il rischio c’è per una serie di buoni motivi. Innanzitutto perché nella lista dei concorrenti si è iscritto di prepotenza anche il Como che ha già guadagnato i quarti di finale di coppa Italia (contro il Napoli) obiettivo che rincorreva addirittura da 40 anni. Poi perché nel frattempo l’Atalanta sta tornando in quota e la Juve minaccia da vicino oltre che il Napoli anche lo stesso Milan (sarà uno dei pochi duelli da affrontare a San Siro). Per questo motivo è venuto il momento in cui Allegri avrebbe bisogno del miglior rendimento in particolare da parte di quegli esponenti che rappresentano la quota più alta di cifra tecnica. Ogni riferimento a Leao e Pulisic mi sembra doveroso".