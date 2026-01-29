Milan con il 4-2-3-1? Marinozzi non ci sta: "Non mi convince, per due motivi"
Dopo il pareggio per 1-1 in casa della Roma, sono tornati di moda i commenti sulla qualità di gioco espressa dal Milan di Allegri che ha seguito un canovaccio tattico ricorrente di questa stagione: apnea generale nel primo tempo e crescita nella ripresa, specialmente in avvio di gara. Ne ha parlato sul suo canale YouTube il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi, al commento all'Olimpico domenica sera, che ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su tematiche legate al campionato di Serie A e non solo.
Le parole di Marinozzi su un possibile cambio modulo del Milan in corso di stagione: "Milan con il 4-2-3-1? Non mi convince in pieno questa possibilità: primo perché uno dei calciatori più importanti del Milan in questo momento è Luka Modric e in quella posizione centrale con due interni molto dinamici sta rendendo tantissimo non solo nella gestione del pallone ma soprattutto senza palla, con la Roma vederlo dal vivo è stato uno spettacolo; inoltre Allegri tende a difendere con un quinto giocatore che si allinea con i difensori, come può essere Saelemaekers, mentre cambiando a quattro dovresti poi scegliere la struttura del centrocampo e limiteresti la possibilità di ribaltare il campo".
