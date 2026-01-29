Ordine: "Al prossimo giallo Rabiot dovrà fermarsi: spero accada col Bologna in modo da scontare col Pisa"

Franco Ordine, nel suo editoriale su Milannews.it, ha parlato così del Milan: "Non entro nel merito della questione finanziaria (cambio di fondo come creditore da Elliott a Comvest) perché mi sembra materia molto tecnica e perché ho colto il senso della convenienza finanziaria leggendo sul Corsport l’approfondimento che Alessandro Giudice ha scritto proprio nell’edizione di mercoledì mattina. Quello che più interessa tifosi e lettori di questa rubrica resta l’aspetto squisitamente calcistico. E qui capiremo solo dalle prossime puntate quali saranno gli eventuali cambiamenti. Sarebbe il caso comunque di dedicarsi anche all’aspetto politico che resta un fronte scoperto.

Il Milan è la squadra che ha ricevuto contro il maggior numero di rigori (7) mentre a favore è ferma a quota 5; è la squadra che ha il minor numero di falli e in compenso il maggior numero di cartellini gialli. Segnalo sul punto una anomalia: l’ammonizione di Modric da parte di Colombo in Roma-Milan dopo che il campione croato era stato spinto da un calciatore romanista è l’esempio lampante di questa tendenza che ha a che vedere con lo scarso peso politico del club. Rabiot è entrato, con Athekame, nell’elenco dei diffidati. Al prossimo giallo dovrà fermarsi: spero accada col Bologna in modo da scontare col Pisa".