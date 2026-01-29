MN - Cattaneo: "Il Milan è sicuramente una squadra costruita per giocare una sola competizione"

Intervistato da Milannews.it, Marco Cattaneo, giornalista di Prime Video, ha parlato così del Milan di Max Allegri tra sogno scudetto e mercato:

Sogno scudetto possibile?

"Dipende. Le grandi speranze del Milan dipendono soprattutto dal percorso dell'Inter in Europa, perchè sappiamo che i nerazzurri hanno qualcosa in più della squadra di Allegri, sotto tanti punti di vista. Manca però un girone di ritorno intero, e qui il Milan può stare in scia dell'Inter e magari cavalcare l'onda di entusiasmo e continuità..".

Focus mercato: come rinforzare bene questa squadra?

"Credo che questo Milan abbia delle grosse lacune nella rosa, delle mancanze. E' sicuramente una squadra costruita per giocare una sola competizione. Penso però che il lavoro di Igli Tare si vedrà la prossima estate, anche perchè spendere adesso solo per sperperare quasi a caso senza una base fissa non ha molto senso. Cosa manca? Un'alternativa a destra, un difensore centrale e un forte centravanti".