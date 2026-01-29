Marinozzi: "Allegri fortunato? Rimanere in partita quando prendi gli schiaffi è una dote"

Dopo il pareggio per 1-1 in casa della Roma, sono tornati di moda i commenti sulla qualità di gioco espressa dal Milan di Allegri che ha seguito un canovaccio tattico ricorrente di questa stagione: apnea generale nel primo tempo e crescita nella ripresa, specialmente in avvio di gara. Ne ha parlato sul suo canale YouTube il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi, al commento all'Olimpico domenica sera, che ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su tematiche legate al campionato di Serie A e non solo.

Questo il commento di Marinozzi su chi accusa il Milan e Allegri di essere fortunati: "Allegri è fortunato? Credo che sia l’allenatore ideale per questa squadra: rimanere così tanto in partita tanto anche quando prendi gli schiaffi è una dote che, tra l’altro, ritroviamo spessissimo nelle squadre di Allegri. Questo è un aspetto positivo e mentale che il Milan non aveva. Allegri è questo e funziona benissimo per il Milan di oggi".