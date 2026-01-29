Rampulla sulla corsa scudetto: "L'Inter avviata a vincere. Chi deve temere? In questo momento il Milan"

Rampulla sulla corsa scudetto: "L'Inter avviata a vincere. Chi deve temere? In questo momento il Milan"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:30News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla nel parlre delle squadre impegnate ieri in Champions League ha detto la sua anche sulla corsa scudetto, indicando la rivale numero uno dell'Inter. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. 

L'Inter chi deve temere dietro di lei?
"In questo momento è il Milan, che ha un cammino più regolare rispetto alle altre. Il Napoli fuori dalla Champions qualcosa può recuperare, ma l'Inter è avviata  a vincere, tranne se non lo butta via lei".