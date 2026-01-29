Marinozzi sul Milan: "La cosa strana per una squadra che punta allo scudetto è concedere così tanto campo"

Dopo il pareggio per 1-1 in casa della Roma, sono tornati di moda i commenti sulla qualità di gioco espressa dal Milan di Allegri che ha seguito un canovaccio tattico ricorrente di questa stagione: apnea generale nel primo tempo e crescita nella ripresa, specialmente in avvio di gara. Ne ha parlato sul suo canale YouTube il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi, al commento all'Olimpico domenica sera, che ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su tematiche legate al campionato di Serie A e non solo.

Le parole di Marinozzi sul modo di stare in campo del Milan: "Il Milan è una squadra che nelle ultime giornata sta concedendo un po’ di più: non concedono tantissima qualità ma concedono tantissimo campo ed è quello l’aspetto che sorprende e che sposta le considerazioni. Nel primo tempo contro la Roma il Milan ha difficoltà e Maignan è fantastico su Celik, non una fase difensiva buona. Nel secondo tempo abbiamo visto un Milan più vicino a quello visto in questo campionato: ha concesso poco alla Roma, tantissimi cross ma senza regalare opportunità agli avversari. Sia nel creare le opportunità che nel concederle, il Milan sta facendo un buon campionato: la cosa strana per una squadra che punta a vincere lo scudetto è concedere così tanto campo e dominio territoriale all’avversario. È un aspetto che ritroviamo in tutte le squadre di Allegri".