Lecce, Maleh passa alla Cremonese. La sfida allo "Zini" contro il Milan è prevista a fine febbraio

Lecce, Maleh passa alla Cremonese. La sfida allo "Zini" contro il Milan è prevista a fine febbraioMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - LECCE, 29 GEN - In pieno fermento il mercato in uscita del Lecce, soprattutto quello riguardante il centrocampo giallorosso. Dopo l'addio di Kaba, volato a Nantes per sostenere le visite mediche e sottoscrivere il contratto con il club francese (prestito con diritto di riscatto), il sodalizio giallorosso ha autorizzato il calciatore Youssef Maleh a sottoporsi alle visite mediche per conto della Cremonese. (ANSA).