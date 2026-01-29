Ramazzotti: "Rabiot porta in campo l’Allegri-pensiero: è il più... allegriano dei rossoneri"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Adrien Rabiot: "Allegri è stato il suo primo sponsor: lo ha chiesto come rinforzo prima di firmare il contratto con il club di via Aldo Rossi (a giugno Adrien era considerato incedibile dal Marsiglia) ed è tornato alla carica dopo la sconfitta con la Cremonese perché il suo pupillo era stato messo fuori rosa dall’Olympique complice il diverbio nello spogliatoio con Rowe. Furlani e Tare hanno chiuso l’operazione in fretta e Max ha fatto... il resto: lo ha inserito nella formazione titolare e non lo ha più tolto, eccezion fatta per la trasferta di Firenze, quando è entrato nella ripresa perché alle prese con un fastidio a un piede.

Il Duca è insostituibile perché porta in campo l’Allegri-pensiero, con i suoi strappi alza il baricentro della squadra e non si dimentica mai di correre all’indietro per chiudere gli spazi. Insomma, è il più... allegriano dei rossoneri e non a caso è stato uno dei suoi capitani quando entrambi erano a Torino, alla Juventus, e hanno vinto la Coppa Italia 2023-24. Rabiot è arrivato a Milano a fine mercato, ovvero dopo che erano state già disputate le prime due giornate di campionato, e ha saltato altri cinque incontri complice l’infortunio al polpaccio subito con la Francia. Gli altri match? È stato sempre titolare, a parte la parentesi di Firenze, dove è stato risparmiato nei 60 minuti iniziali. Con lui in campo il Diavolo non ha mai perso. Almeno in Serie A. Perché Rabiot ha fatto gli straordinari anche in Coppa Italia e in Supercoppa italiana: altre tre presenze con un altro pieno di minuti. Soltanto che nelle coppe ha perso due volte, rovinando la sua imbattibilità in campionato".