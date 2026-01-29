Amorim al Genoa, ma non al posto di De Rossi e non è l'ex allenatore del Manchester Utd

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - Il centrocampista brasiliano Alexsandro Amorim è un giocatore del Genoa. Il club rossoblù ne ha ufficializzato l'acquisto in via definitiva dai portoghesi dell'Alverca per 7 milioni più bonus. Ha firmato un contratto sino al 2030 e vestirà la maglia rossoblù numero 4. Dopo aver superato le visite mediche ieri questa mattina il giocatore ha firmato il contratto e subito dopo il club ne ha ufficializzato l'ingaggio.

Nato il 18 maggio 2005 a Fortaleza (Brasile), Amorim è un centrocampista che sa abbinare qualità e quantità e può giostrare anche da trequartista e mediano. Cresciuto nelle giovanili del Fortaleza è professionista dal 2022 e dopo l'esperienza in prestito all'Athletic Club l'estate scorsa è passato ai portoghesi dell'Alverca dove ha disputato 21 gare segnando 2 reti. Il giocatore non sarà però a disposizione di De Rossi per la sfida di domani sera a Roma contro la Lazio per motivi burocratici, da sabato si aggregherà ai suoi nuovi compagni per essere convocabile contro il Napoli sabato 7 febbraio. (ANSA).