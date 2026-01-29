Inter rientrata a Milano dopo la trasferta di Dortmund: domenica la sfida con la Cremonese

Inter rientrata a Milano dopo la trasferta di Dortmund: domenica la sfida con la Cremonese
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 22:10News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - L'Inter è rientrata in mattinata a Milano dopo la vittoriosa trasferta di Dortmund contro il Borussia. Complice la chiusura notturna dell'aeroporto tedesco, infatti, la squadra ha dormito in Germania per poi tornare in Italia solo oggi, con ritardo anche per l'aereo ghiacciato. Inizierà così di fatto da domani l'avvicinamento alla sfida di domenica in casa della Cremonese. Possibile il ritorno dal 1' di due big come Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, rimasti a riposo in Champions per il rischio squalifica. (ANSA).