Oduamadi: "Quell’esordio a San Siro col Catania fu indimenticabile"

L'ex rossonero Nnamdi Chidiebere Oduamadi, intervistato da gazzetta.it, ha parlato tra le altre cose del suo periodo al Milan, con cui ha vinto uno scudetto nel 2011. Le sue parole:

Lo scudetto del 2011 porta anche la sua firma:

“Sì, anche se ho giocato una sola partita di campionato. Ma quell’esordio a San Siro col Catania fu indimenticabile: anche se ricordo di aver giocato la pre-season del 2009, detti il cambio a Ronaldinho nel derby contro l’Inter. Quante emozioni”.

Entrò in campo al posto del suo idolo.

“Quando ero piccolo non mi perdevo neanche una partita. Un ragazzo eccezionale, una persona splendida: in allenamento faceva cose inspiegabili. E amava parlare con noi giovani”.

A lei che diceva?

“Di stare tranquillo. Di non aver paura degli avversari e neanche di me stesso”.

Sperava di tornare in rossonero e farsi spazio?

“Sì, ma mi sono ugualmente goduto lo scudetto con Allegri. E sono rimasto in contatto con alcuni compagni conosciuti gli anni successivi”.

Tipo?

“Christian Zapata più di tutti: quando capita riusciamo a sentirci e vederci. Ma anche Kessie, ci messaggiamo spesso”.