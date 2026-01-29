MN - Cattaneo: "Vedo Fullkrug più come un giocatore da ultima mezz'ora"

Intervistato da Milannews.it, Marco Cattaneo, giornalista di Prime Video, ha rilasciato queste parole sull'attacco del Milan: "Pochi gol? E' vero, anche se questo Füllkrug ci sembra fare delle cose incredibili, ma in realtà gioca semplicemente come un nove vero, è normalità, è abile a giocare sporco, di sponda, insomma tutto quello che mancava al Milan lì davanti. Poi, Leao non rende in quel tipo di posizione, e anche Pulisic sembra in calo. Tornando al tedesco, lo vedo più come un giocatore da ultima mezz'ora, non ancora pronto per essere titolare. Fa invece quasi impressione come Gimenez sia ormai fuori dai radar, lo vedo lontano dal Milan".

In squadra però ci sono tanti leader...

"Sì, infatti come rendimento ti dico che i due top al momento sono Maignan e Rabiot, oltre al solito Modric. Mike sta portando tanti punti al Milan, mi fa un po' ridere quando si parla di fortuna o solo episodi, il gioco del Milan è questo, la sua identità è questa, sacrificio. E' invece giusto e corretto fare una riflessione sulla tenuta difensiva dei rossoneri, forse Allegri dovrebbe migliorare alcuni meccanismi difensivi che non stanno funzionando al meglio, vedi il primo tempo di Roma..".