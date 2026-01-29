L'ex allenatore di De Winter: "La palla non gli scotta assolutamente, può usare meglio forza fisica nei duelli corpo a corpo"

Lamberto Zauli, ex giocatore di Vicenza e Bologna ed ex allenatore di Koni De Winter nella Juventus Under 23, si è così espresso a MilanVibes sul difensore rossonero: "Io Koni l’ho avuto anche in Primavera, era un ragazzo che non aveva ancora il ruolo, giocava ogni tanto a centrocampo e ogni tanto terzino destro, subito gli si riconosceva grande qualità e personalità, mister Allegri gli sta dando tanto minutaggio, nel ragazzo riconosce sicurezza e personalità. In Next Gen è diventato difensore centrale e sta diventando dall’esperienza al Genoa sempre di più un difensore migliore. Nella Juventus Con Koni giocavamo sempre a 4, uno dei due difensori centrali era il suo ruolo nella difesa a 4. L’ho visto giocare anche come braccetto. Da centrale difensivo dei tre credo serva qualche lettura difensiva in più, ma è un giocatore che vede calcio, è molto intelligente, sicuramente se un allenatore come Allegri ritiene di farlo giocare a volte anche centrale vuol dire che vede in lui delle qualità.

Lui come tutti i giocatori che vengono da altre scuole, ha grandissima tecnica, la palla non gli scotta assolutamente, ha padronanza tecnica, voglia di giocare, conduzione; di difetto può usare meglio forza fisica nei duelli corpo a corpo, questo lo migliorerà con l’esperienza”.