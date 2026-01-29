Settore giovanile rossonero, il programma del weekend

Oggi alle 20:20News
di Francesco Finulli
fonte acmilan.com

Molte squadre del Settore Giovanile rossonero in cerca di riscatto nel weekend di campionato in arrivo. La Primavera maschile dopo il pareggio agrodolce nel Derby, con il 2-2 arrivato nel finale dopo il doppio vantaggio e nonostante una buona prestazione; la Primavera femminile dopo il passo falso a Roma, l'Under 17 dopo il Derby negativo. Tornano in campo anche Under 16 e Under 15, Under 14 e Under 13 in casa e Under 18 a Lecce.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 31 GENNAIO

UNDER 17: 17ª giornata, Cagliari-Milan, ore 11.00 - CRAI Sport Center (Assemini, Cagliari)

UNDER 13: campionato, Milan-Bra, ore 15.30 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 13ª giornata, Milan-Genoa, ore 16.30 - PUMA House of Football

DOMENICA 1° FEBBRAIO

PRIMAVERA MASCHILE: 23ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 11.00 - Stadio A. Olivieri (Verona)

UNDER 14: campionato, Milan-Bra, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: 16ª giornata, Milan-Mantova, ore 14.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 16ª giornata, Milan-Mantova, ore 15.00 - PUMA House of Football

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO

UNDER 18: 21ª giornata, Lecce-Milan, ore 13.00 - Kick Off-Sport Center (Cavallino, Lecce)