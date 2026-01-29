Il Milan andrà in campo a Bologna dopo tutte le rivali per la Champions, con la certezza ma anche la pressione dei risultati delle altre big, tra cui l'Inter capolista

Il Milan andrà in campo a Bologna dopo tutte le rivali per la Champions, con la certezza ma anche la pressione dei risultati delle altre big, tra cui l'Inter capolista
(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Allenamento nella nebbia per il Milan che si prepara alla sfida contro il Bologna di martedì sera. Da valutare in vista della partita le condizioni di Saelemaekers, mentre la coppia d'attacco potrebbe essere quella formata da Pulisic e Leao, anche se entrambi da settimane non sono al meglio per alcuni problemi fisici. In difesa potrebbero invece essere titolari Pavlovic e uno tra De Winter e Tomori. I rossoneri scenderanno in campo dopo tutte le rivali per la Champions, con la certezza ma anche la pressione dei risultati delle altre big, tra cui l'Inter capolista. (ANSA).