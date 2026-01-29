Il Milan andrà in campo a Bologna dopo tutte le rivali per la Champions, con la certezza ma anche la pressione dei risultati delle altre big, tra cui l'Inter capolista
(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Allenamento nella nebbia per il Milan che si prepara alla sfida contro il Bologna di martedì sera. Da valutare in vista della partita le condizioni di Saelemaekers, mentre la coppia d'attacco potrebbe essere quella formata da Pulisic e Leao, anche se entrambi da settimane non sono al meglio per alcuni problemi fisici. In difesa potrebbero invece essere titolari Pavlovic e uno tra De Winter e Tomori. I rossoneri scenderanno in campo dopo tutte le rivali per la Champions, con la certezza ma anche la pressione dei risultati delle altre big, tra cui l'Inter capolista. (ANSA).
L'ex allenatore di De Winter: "La palla non gli scotta assolutamente, può usare meglio forza fisica nei duelli corpo a corpo"
Ordine: "Al prossimo giallo Rabiot dovrà fermarsi: spero accada col Bologna in modo da scontare col Pisa"
La Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalodi Franco Ordine
4 La Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Leao, i continui problemi limitano lo strapotere fisico. Qual è la migliore strategia per tornare al top?
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
