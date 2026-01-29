Qual è la squadra che più di tutte è stata colpita dagli infortuni in Serie A? Il dato
Spesso nell'ultimo periodo Antonio Conte si è lamentato del fatto che il suo Napoli sia una delle squadre più colpite dagli infortuni di tutta la Serie A, se non addirittura quella più sfortunata di tutte. Ma è davvero così? La classifica stilata dai colleghi di Transfermarkt darebbe ragione al tecnico salentino. Di seguito il dato completo:
1. Napoli – 117 partite saltate
2. Sassuolo – 110 partite saltate
3. Juventus – 103 partite saltate
4. Parma – 95 partite saltate
5. Pisa – 95 partite saltate
6. Torino – 93 partite saltate
7. Verona – 93 partite saltate
8. Lazio – 91 partite saltate
9. Cagliari – 87 partite saltate
10. Lecce – 83 partite saltate
11. Roma – 78 partite saltate
12. Inter – 78 partite saltate
13. Como – 74 partite saltate
14. Atalanta – 70 partite saltate
15. Fiorentina – 70 partite saltate
16. Cremonese – 70 partite saltate
17. Genoa – 68 partite saltate
18. Bologna – 58 partite saltate
19. Milan – 55 partite saltate
20. Udinese – 54 partite saltate
