Ravezzani sulla corsa scudetto: "L'Inter è l'unica squadra partita con l'obbligo di vincerlo"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato della corsa scudetto dopo il turno di ieri di Champions League, che ha visto Inter, Atalanta e Juventus staccare il pass per i playoff, a differenza del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

hi deve guardare alle sue spalle l'Inter?

"Ditemi quale delle altre rivali è partita con l'obbligo di vincere lo Scudetto: nessuna. L'unica è l'Inter, che ha una capacità di resa che la obbliga a vincere. E' chiaro che ha qualcosa di più degli altri, stupito che abbia preso il largo solo adesso".