Buffon: "Boicottaggio dei Mondiali? È un dibattito da approfondire'

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 16:20News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "È un dibattito che sicuramente va approfondito. In questo momento ci sono anche questo tipo di problematiche all'orizzonte". Così a 'Un giorno da Pecora' su RaiRadio1 si è espresso Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana, in merito all'ipotesi del boicottaggio dei Mondiali di calcio della prossima estate. (ANSA).