Serie A, miglior giocatore di gennaio: tra i candidati c'è anche Rabiot
Il sto della Lega Calcio Serie A ha aperto le votazioni per scegliere il miglior giocatore del campionato del mese di gennaio: tra i candidati c'è anche il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot: "I candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre sono:
Colombo (Genoa), David (Juventus), Dimarco (Inter), Douvikas (Como), Krstovic (Atalanta), Rabiot (Milan).
I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.
Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 18ª alla 22ª della Serie A Enilive 2025/2026. Per partecipare alla votazione CLICCA QUI".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan