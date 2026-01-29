Serie A, miglior giocatore di gennaio: tra i candidati c'è anche Rabiot

vedi letture

Il sto della Lega Calcio Serie A ha aperto le votazioni per scegliere il miglior giocatore del campionato del mese di gennaio: tra i candidati c'è anche il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot: "I candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre sono:

Colombo (Genoa), David (Juventus), Dimarco (Inter), Douvikas (Como), Krstovic (Atalanta), Rabiot (Milan).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 18ª alla 22ª della Serie A Enilive 2025/2026. Per partecipare alla votazione CLICCA QUI".