Cosa serve al Milan? Ordine: "Un difensore e un'alternativa affidabile a Saelemaekers"
Franco Ordine, nel suo editoriale su Milannews.it, ha parlato così del mercato del Milan: "Colgo una certa fibrillazione in vista della chiusura della finestra invernale di calcio-mercato. Niente di spettacolare, intendiamoci, perché si tratta di una edizione poverissima di soldi e di affari conclusi. Ma noto che sul tema del difensore per il Milan qualcosa si sta muovendo. Non intendo Gila che può essere eventualmente catalogato come affare del prossimo luglio-agosto 2026 ma qualche pista (Akè) venuta alla ribalta nelle ultime ore.
Riconfermo qui la mia idea di fondo: ha ragione Allegri quando sostiene che o si riesce a prendere un “aiuto” per l’attuale rosa oppure -nel caso si trattasse di una seconda o terza linea- è meglio lasciar perdere e non alterare gli attuali equilibri dello spogliatoio. Un difensore però serve e a dire il vero servirebbe anche una eventuale alternativa più affidabile di Athekame per far riposare Saeleamekers che finora ha tirato la carretta e negli ultimi tempi ha mostrato un certo logorio fisico".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan