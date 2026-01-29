Cosa serve al Milan? Ordine: "Un difensore e un'alternativa affidabile a Saelemaekers"

vedi letture

Franco Ordine, nel suo editoriale su Milannews.it, ha parlato così del mercato del Milan: "Colgo una certa fibrillazione in vista della chiusura della finestra invernale di calcio-mercato. Niente di spettacolare, intendiamoci, perché si tratta di una edizione poverissima di soldi e di affari conclusi. Ma noto che sul tema del difensore per il Milan qualcosa si sta muovendo. Non intendo Gila che può essere eventualmente catalogato come affare del prossimo luglio-agosto 2026 ma qualche pista (Akè) venuta alla ribalta nelle ultime ore.

Riconfermo qui la mia idea di fondo: ha ragione Allegri quando sostiene che o si riesce a prendere un “aiuto” per l’attuale rosa oppure -nel caso si trattasse di una seconda o terza linea- è meglio lasciar perdere e non alterare gli attuali equilibri dello spogliatoio. Un difensore però serve e a dire il vero servirebbe anche una eventuale alternativa più affidabile di Athekame per far riposare Saeleamekers che finora ha tirato la carretta e negli ultimi tempi ha mostrato un certo logorio fisico".