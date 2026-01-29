Italia, Buffon parla così di un possibile boicotaggio al Mondiale 2026

di Federico Calabrese

Possibile boicottaggio al Mondiale 2026? Ne ha parlato Gianluigi Buffon, capodelegazione della Nazionale italiana, che ha risposto a una domanda sulla possibilità relativa al boicottaggio della rassegna della prossima estate a causa delle questioni politiche che riguardano gli Stati Uniti in relazione al caso Groenlandia.

Buffon ha parlato a Rai Radio 1 nella trasmissione "Un giorno da pecora", rispondendo così alla questione: "È un dibattito che sicuramente va approfondito. In questo momento ci sono anche questo tipo di problematiche all'orizzonte". 