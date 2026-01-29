Calciomercato 2025 da record, 13.11 miliardi di dollari in trasferimento: i dati
Un calciomercato da record, quello del 2025 . La conferma arriva Global Transfert Report della FIFA: che spiega come lo scorso anno è stato raggiunto il record storico di 86.158 trasferimenti internazionali, pari a 13,08 miliardi di dollari spesi in commissioni di trasferimento internazionale nel calcio professionistico maschile.
Nel 2025, inoltre, è stato raggiunto il record storico di 86.158 trasferimenti internazionali di calciatori completati nel calcio professionistico e amatoriale maschile e femminile. Inoltre, la spesa dei club per i diritti di trasferimento ha superato la soglia dei 10 miliardi di dollari: si tratta di un record con un importo complessivo di 13,11 miliardi di dollari.
