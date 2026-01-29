Nuova collaborazione tra Milan e Al Hammadi Holding: cifre e durata dell'accordo

AC Milan e Al Hammadi Holding hanno annunciato nelle scorse ore l'avvio di una collaborazione di lungo periodo che, per la prima volta nella storia del Club, porta il modello MilanLab al centro di una partnership internazionale. L'obiettivo è di promuovere l'innovazione della medicina sportiva in Arabia Saudita e contribuire agli obiettivi di Saudi Vision 2030 in ambito di salute, benessere e sviluppo delle competenze.

Argaam.com, portale di notizie finanziarie del mondo arabo, riporta alcuni dettagli di questa nuova collaborazione: Milan e Al Hammadi Holding hanno firmato un accordo di cooperazione strategica del valore di 54,5 milioni di Riyal saudita, vale a dire poco più di 12 milioni di euro. L'accordo è strutturato come un progetto pluriennale che termina il 30 giugno 2033 e il valore totale del contratto sarà pagato in rate programmate per tutta la durata dell'intesa.