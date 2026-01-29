Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: l'Italia viene scavalcata dal Portogallo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:00News
di Federico Calabrese

Una brutta serata per le italiane in Champions League che costa molto anche per quel che riguarda il Ranking UEFA. L'Italia, infatti, ha perso ulteriore terreno nei confronti della Germania e, allo stesso tempo, è stata scavalcata dal Portogallo

IL RANKING UEFA

1. Inghilterra (9 su 9) 20.069
2. Germania (6 su 7) 15.285

3. Portogallo (4 su 5) 14.700
4. Spagna (6 su 8) 14.375
5. Italia (6 su 7) 14.250
6. Polonia (3 su 4) 13.625
7. Francia (6 su 7) 12.714
8. Cipro (2 su 4) 11.906
9. Grecia (4 su 5) 11.400
10. Danimarca (1 su 4) 10.500 