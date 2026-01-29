Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: l'Italia viene scavalcata dal Portogallo
Una brutta serata per le italiane in Champions League che costa molto anche per quel che riguarda il Ranking UEFA. L'Italia, infatti, ha perso ulteriore terreno nei confronti della Germania e, allo stesso tempo, è stata scavalcata dal Portogallo
IL RANKING UEFA
1. Inghilterra (9 su 9) 20.069
2. Germania (6 su 7) 15.285
3. Portogallo (4 su 5) 14.700
4. Spagna (6 su 8) 14.375
5. Italia (6 su 7) 14.250
6. Polonia (3 su 4) 13.625
7. Francia (6 su 7) 12.714
8. Cipro (2 su 4) 11.906
9. Grecia (4 su 5) 11.400
10. Danimarca (1 su 4) 10.500
La Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalodi Franco Ordine
3 La Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
