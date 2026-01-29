Marangon boccia il Milan e la concorrenza: "Tutte hanno problemi. Sarà difficile portar via lo scudetto all'Inter"
Luciano Marangon, su TMW Radio, ha parlato così di scudetto e lotta Champions League, con diverse squadre in lotta per i primi posti della classifica: "Siamo in una fase in cui tutte hanno dei problemi, tranne l'Inter che ha una rosa forte.
La matematica ovvio non c'è ma sarà difficile portargli via lo Scudetto. Vedo una bella lotta con Como e Atalanta anche, la Roma ha la sua stabilità, la Juve è un cavallo pazzo, improvvisamente una squadra su cui non si puntava una lira ecco che ha avuto Spalletti che gli ha tirato fuori carattere e qualità".
