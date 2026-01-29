Douglas Luiz torna all'Aston Villa. Gli inglesi erano su Loftus-Cheek
(ANSA) - TORINO, 28 GEN - La Juventus ha annunciato un nuovo prestito per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che ad agosto scorso era stato ceduto a titolo temporaneo al Nottingham Forest. "Douglas Luiz continuerà la sua avventura in Premier League, il centrocampista si trasferisce ora all'Aston Villa, sempre a titolo temporaneo, fino al termine della stagione", fa sapere il club bianconero in una nota ufficiale. Si tratta di un prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto in favore dei Villans per 25 milioni più bonus, come precisato dalla Juve. Per Douglas Luiz si tratta di un ritorno all'Aston Villa, dove aveva già giocato tra il 2019 e il 2024. (ANSA).
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
