Bologna, la ripresa degli allenamenti domani in vista del Milan

Il prossimo avversario del Milan in campionato sarà il Bologna che aprirà le porte dello stadio Renato Dall'Ara per accogliere la formazione di Massimiliano Allegri. La gara si disputerà martedì 3 febbraio e sarà valida per il 23° turno del campionato di Serie A Enilive: una partita a cui la formazione di Vincenzo Italiano arriva con una striscia di due sconfitte consecutive in campionato ma con la vittoria in Europa League per 0-3 sul campo del Maccabi Tel Aviv.

Il club rossoblù, proprio dopo i tre punti europei che gli hanno permesso di accedere ai playoff della competizione, ha comunicato che la ripresa degli allenamenti è stata fissata per domani mattina alle ore 11. Oggi dunque giornata di totale riposo per i felsinei che, grazie alla gara fissata martedì, avranno più tempo per recuperare. Oggi giorno di pausa anche per il Milan che, ugualmente, sarà nuovamente in campo a Milanello nella giornata di domani.