Borussia Dortmund: Reus a segno nelle ultime tre partite

vedi letture

L'avversario europeo del Milan può contare su molti giocatori esperti e di qualità: Hummels, Brandt, Sabitzer e Thorgan Hazard per citarne alcuni. Il simbolo e il cuore dei tedeschi però è Marco Reus, eterna bandiera del Dortmund da più di 10 anni. L'esterno d'attacco classe 89' è reduce da un ottimo periodo di forma nel quale ha collezionato 3 reti nelle ultime 3 partite in Bundesliga, risultando quindi un elemento offensivo fondamentale per la squadra di Terzic, andando a segno nelle 3 vittorie consecutive contro Friburgo, Wolfsburg e Hoffenheim.